Banca Generali: utile di 37,3 milioni nel Q4, CET1 sale al 16,7%

Luca Fiore 10 febbraio 2017 - 13:33

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali ha chiuso il quarto trimestre con un utile di 37,3 milioni di euro, in linea con il dato 2015 ma al di sotto dei 39 milioni stimati dagli analisti di Equita. Il dato relativo i 12 mesi si è attestato a 155,9 milioni (da 203,6 milioni del 2015).



Crescita a doppia cifra per raccolta (+22% a 5,7 miliardi) e masse (+14% a 47,5 miliardi).



Bene anche i coefficienti patrimoniali: +240 punti base per CET 1 ratio al 16,7% e +250 punti base per il Total Capital ratio al 18,4%.