Banca Generali: utile batte le stime nel primo semestre, +34% dei ricavi

Luca Fiore 27 luglio 2017 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Banca Generali ha chiuso il primo semestre 2017 con un utile netto di 108,1 milioni, in aumento del 61% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e maggiore dei circa 100 milioni stimati dagli analisti. Il risultato beneficia di una forte espansione dei ricavi (+34%) in conseguenza alla significativa crescita dimensionale (masse a 52,1 miliardi, +20%, raccolta netta 3,8 miliardi, +31%).Il margine di intermediazione si è attestato a 270,2 milioni (+33,8%), le commissioni di gestione sono salite del 18% a 280 milioni e il margine d'interesse è aumentato del 7% a 31,6 milioni.Reazione positiva del titolo, in rialzo del 2,42% a 29,20 euro.