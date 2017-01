Banca Generali, raccolta netta balza a 770 mln a dicembre. 2016 record

Marco Berton 11 gennaio 2017 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Ottimi risultati per la raccolta di Banca Generali che ha terminato il 2016 con risultati record. La raccolta netta ha segnato un incremento pari al 22% a quota 5,68 miliardi di euro. Bene in particolare il mese di dicembre in cui i nuovi flussi hanno toccato quota 770 milioni di euro. Bene in particolare la raccolta gestita che, con i 545 milioni del mese passato, sfiora la soglia dei 4 miliardi nei 12 mesi del 2016.