Banca Generali: accelera la crescita nel primo trimestre 2019

simone borghi 8 maggio 2019 - 15:35

MILANO (Finanza.com)

Il primo trimestre 2019 di Banca Generali ha registrato una significativa crescita commerciale e reddituale favorita dalla qualità e versatilità di un’offerta che ha consentito ai private banker di cogliere le opportunità dalla ripresa dei mercati.Le masse gestite e amministrate sono salite a 61,1 miliardi di euro (+8%) e i nuovi flussi netti sono stati pari a 1,4 miliardi (il 9,7% delle masse iniziali su base annualizzata). Considerando anche il mese di aprile la raccolta si avvicina ai 2 miliardi di euro. Le masse su base pro-forma, ovvero includendo le masse delle società in via di acquisizione (Valeur e Nextam), superano ampiamente i 63 miliardi a fine marzo.L’utile netto è salito del 36% a 66,6 milioni realizzando il secondo miglior trimestre di sempre. Al risultato hanno contribuito i crescenti numeri della attività ricorrenti, maggiormente diversificate nelle fonti di ricavo, e il recupero degli investimenti sui mercati. I profitti trimestrali incorporano peraltro un impatto netto positivo pari a 1,7 milioni legato all’applicazione dei nuovi principi contabili IFRS 15 e IFRS 16.I ratios patrimoniali hanno rilevato un impatto straordinario pari a 80 bps per il CET 1 ratio che al 31 marzo 2019 è risultato pari al 16,6% e di 87 bps il Total Capital ratio (TCR) che sale al 18,0%. In un clima di accortezza per le incertezze dei mercati, le prospettive di Banca Generali restano per una progressiva crescita degli indicatori più importanti della banca.