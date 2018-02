Banca Farmafactoring: +13% per l’utile 2017, dividendo a 0,492 euro

Luca Fiore 22 febbraio 2018 - 15:28

MILANO (Finanza.com)

Il Consiglio di Amministrazione di BFF Banking Group oggi ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio della Capogruppo e il progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2017, confermando i risultati già resi noti al mercato con il comunicato del 9 febbraio.La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2017 con un utile netto di 79,5 milioni, +13% rispetto al 2016. A livello consolidato l’esercizio si è chiuso con un utile netto pari a 95,5 milioni, dai 72,1 milioni nel 2016, che comprendevano per 7 mesi Magellan nel perimetro di consolidamento. L’utile netto rettificato del 2017, calcolato escludendo le voci straordinarie, è pari a 83,7 milioni.All’Assemblea, prevista per il prossimo 5 aprile, sarà proposta la distribuzione cash di 0,492 euro per azione.