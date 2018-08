Banca Carige: migliora perdita nel semestre, titolo sull'ottovolante

Alessandra Caparello 3 agosto 2018 - 14:38

MILANO (Finanza.com)

Perdita netta per Banca Carige nei primi sei mesi dell’anno a 20 miliardi e mezzo di euro contro il rosso da 154,9 milioni di euro registrato nello stesso periodo un anno fa.Al netto degli effetti straordinari derivanti dalle legacy del passato, il risultato del primo semestre si attesta sui 20,2 milioni di euro, in linea con le previsioni di piano indusriale. Scendono invece i proventi netti da 176,3 milioni a 252,9 milioni, in calo dell’8,5%. A fine giugno il Common Equity Tier1 era pari all’11,8% superiore al limite regolamentare richiesto da BCE del 9,625% e alla soglia suggerita, inclusiva della Guidance, dell’11,175%. Dopo la presentazione dei conti, il titolo Carige è sull’ottovolante e dopo esser scivolato e ritornato sull parità perde al momento della scrittura l’1,11%.