Banca Aletti: utile netto 2016 scende a 61,8 milioni

Luca Fiore 8 febbraio 2017 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Banca Aletti, investment bank del gruppo Banco Bpm, ha terminato l’esercizio 2016 con un utile netto di 61,8 milioni di euro, 30,8 milioni in meno rispetto al dato precedente, e un margine di intermediazione di 201,5 milioni di euro, dai 250,2 milioni del 2015.



“La ripartizione dell’utile che sarà proposta all’Assemblea dei Soci, convocata in seduta ordinaria in prima convocazione il 6 aprile 2017 e, occorrendo, in seconda convocazione il 7 aprile 2017, prevede la destinazione dell’utile di esercizio pari a 61,8 milioni di euro ad altre riserve”, riporta la nota della società.