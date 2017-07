B. Cucinelli: +10,7% per i ricavi del primo semestre, fatturato e marginalità stimati in aumento a due cifre

Luca Fiore 13 luglio 2017 - 18:40

MILANO (Finanza.com)

Il primo semestre di Brunello Cucinelli si è chiuso con ricavi netti per 243,3 milioni di euro, +10,7% rispetto al 30 giugno 2016. I mercati internazionali hanno segnato una crescita dell’11,7% mentre all’interno dei confini nazionali il dato ha registrato un +5,9%.A livello di canali distributivi, il retail ha messo a segno un +21,7%, il monomarca wholesale normalizzato un +2,6% e il multimarca wholesale un +6,7%.“Siamo particolarmente soddisfatti dell’andamento dell’azienda in questa prima metà dell’anno 2017; riteniamo che i risultati di crescita colti siano degni di nota sia per la loro costanza che per la coincidenza con le attese”, ha commentato il Presidente e Ad Brunello Cucinelli.Alla luce dell’ “ottimo avvio anche della seconda parte dell’anno […] ci sentiamo serenamente di confermare che l’intero 2017 esprimerà una crescita a due cifre sia del fatturato che delle marginalità”.