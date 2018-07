Azimut: utile sopra le stime nel secondo trimestre. Rally del titolo

Luca Fiore 26 luglio 2018 - 16:51

Il secondo trimestre di Azimut Holding si è chiuso con un utile netto consolidato di 46 milioni di euro (48 milioni nel Q2 2017) che ha portato il dato semestrale a 73 milioni, contro i 121 di 12 mesi prima. I ricavi trimestrali si sono attestati a 193 milioni (201 milioni) e quelli sui sei mesi a 376 milioni (415 milioni).“Lascio alla fantasia e/o alla malevolenza degli ‘operatori di mercato’, la spiegazione del perché il nostro utile netto è superiore del 50% di quello previsto dal consenso”, ha commentato il presidente Pietro Giuliani. Al momento il titolo a Milano segna un balzo del 7,32% a 14,145 euro.Il totale delle masse gestite a fine giugno 2018 ha raggiunto i 40,8 miliardi, con la raccolta netta nei primi sei mesi dell’anno di circa 2,4 miliardi.La posizione finanziaria netta consolidata a fine giugno 2018 risultava negativa per circa 57 milioni, in diminuzione rispetto ai 134,9 milioni di fine dicembre 2017.Il Cda di Azimut Holding ha deliberato di procedere con una nuova tranche di acquisto di azioni proprie per un controvalore indicativo fino a 10 milioni.