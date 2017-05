Axélero: ricavi più che raddoppiati nel 2016, pronta ad avviare processo internazionalizzazione

Valeria Panigada 30 maggio 2017 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Axélero, internet company quotata sul listino Aim Italia, ha riportato nel 2016 ricavi netti più che raddoppiati a 46 milioni di euro e un utile di 1,3 milioni, in aumento rispetto ai 1,1 milioni dell'anno prima. Proseguono per il futuro gli investimenti a supporto della crescita in nuovi prodotti e servizi. "Nel 2017 proseguiremo con la nostra mission di digitalizzare le Pmi e al contempo intraprenderemo il processo di internazionalizzazione che potrebbe avvenire con l'apertura di nuove sedi operative in mercati strategici per il nostro business o per linee esterne", ha anticipato Leonardo Cucchiarini, presidente e amministratore delegato di Axélero.