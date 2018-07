Autogrill: perdita semestrale di 3,4 mln di euro, confermata guidance 2019

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 15:44

MILANO (Finanza.com)

Nel primo semestre 2018 Autogrill ha registrato una perdita netta di 3,4 milioni contro gli utili di 6 milioni dei primi sei mesi del 2017, mentre i ricavi sono scesi dell'1,1% a 2,1 miliardi di euro (+5,2% a cambi costanti). Nel semestre in esame l'Ebitda underlying ha mostrato una flessione del 9,8% a 139,5 milioni, mentre l'utile netto underlying si è attestato a 7 milioni di euro contro i 15,4 milioni del corrispondente periodo nel 2017. Questi in sintesi i principali risultati finanziari del primo semestre di Autogrill.Presentando l'outlook, la società ha fatto sapere che nel 2018 "sta lavorando a una serie di progetti finalizzati a rendere più efficiente il modello operativo" e ha precisato che "i risultati del primo semestre 2018 riflettono i costi di implementazione di questi programmi di efficientamento, i cui benefici saranno effettivi a partire dal secondo semestre dell’anno". Nel dettaglio, per il 2018 la società si attende ricavi pari a circa 4.700 milioni, Ebitda underlying compreso tra 410-420 milioni, e un Eps underlying nel range 0,38-0,42 euro. Per gli obiettivi di medio-lungo termine, confermata la guidance 2019 su ricavi ed Eps.