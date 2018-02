Autogrill: fatturato sale a 4,6 miliardi nel 2017

Luca Fiore 8 febbraio 2018 - 17:39

MILANO (Finanza.com)

Autogrill ha annunciato che il 2017 si è chiuso con ricavi consolidati per 4,6 miliardi di euro, +1,7% rispetto a un anno prima (+2,9% a cambi costanti), grazie alla “performance delle vendite like for like e dall’impatto positivo delle acquisizioni completate in Nord America nel corso del 2016”.“La crescita like for like –continua la nota della società - è risultata molto positiva (+3,3%), con il contributo di tutte le regioni, e soprattutto nel canale aeroportuale”.L’aeroportuale ha segnato un +4,8%, nel canale autostradale i ricavi sono calati dell’1,4% mentre gli altri canali hanno segnato una riduzione del 7%.