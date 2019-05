Atlantia: utili e ricavi in crescita nel primo trimestre, +2% per il traffico autostradale italiano

Alessandra Caparello 10 maggio 2019 - 16:59

MILANO (Finanza.com)

In aumento di in aumento di 32 milioni di euro rispetto ai primi tre mesi del 2018 l’utile netto del gruppo Atlantia relativo ai primi tre mesi del 2019. Lo rende noto lo stessa società guidata da Giovanni Castellucci riunitasi oggi per approvare i risultati del primo trimestre che, come si legge nella nota, includono il consolidamento dei risultati del gruppo Abertis per effetto del perfezionamento in data 29 ottobre 2018 dell'acquisizione di Abertis Infraestructuras.Nel dettaglio i ricavi operativi sono pari a 2.591 milioni di euro in aumento di 1.255 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 1.561 milioni di euro, in aumento di 756 milioni di euro. Il Cash flow Operativo del gruppo è pari a 1.103 milioni di euro, in aumento di 537 milioni di euro, essenzialmente per l’apporto del gruppo Abertis, che risente degli esborsi rilevati nel periodo connessi al crollo di una sezione del Viadotto Polcevera (+7% su base omogenea escludendo il gruppo Abertis).Nel primo trimestre 2019 gli investimenti operativi di Autostrade per l’Italia e delle sue controllate ammontano a 126 milioni di euro. Autostrade per l’Italia ha complessivamente investito 117 milioni di euro per il potenziamento della propria rete in concessione nel primo trimestre 2019.In merito alle attività autostradali italiane, il traffico del primo trimestre 2019 risulta in aumento complessivamente del 2%, con ricavi operativi pari a 896 milioni di euro in aumento di 24 milioni di euro (+3%) ed EBITDA pari a 483 milioni di euro in euro in flessione di 56 milioni di euro (-10%), in conseguenza principalmente dell’incremento del valore attuale del fondo ripristino e sostituzione e dei maggiori accantonamenti netti (-1% su base omogenea). Per quel che invece concerne le attività autostradali estere, il traffico del primo trimestre 2019 risulta in crescita del 5,9% in Cile, 2,9% in Brasile e 2,8% in Polonia, mentre i ricavi operativi pari a 168 milioni di euro in crescita del 8% (+12% a parità di tassi di cambio) e l’EBITDA è pari a 127 milioni di euro, in crescita del 8% (+13% a parità di tassi di cambio).In merito alle attività aeroportuali italiane, nel primo trimestre 2019 il sistema aeroportuale romano ha registrato 10,2 milioni di passeggeri, in aumento del 3,5%, i ricavi operativi sono pari a 198 milioni di euro, in aumento di 7 milioni di euro (+4%). Inoltre l’EBITDA è pari a 113 milioni di euro, in aumento di 4 milioni di euro (+4%) e gli investimenti operativi risultano pari a 45 milioni di euro. Atlantia infine rende noto che per il gruppo Abertis, il traffico del primo trimestre 2019 registra un +5,1% in Spagna, +1,6% in Francia, +1,2% in Italia, +2,2% in Brasile, +1,7% in Cile, -5,7% in Argentina. L’EBITDA è pari a 801 milioni di euro in euro in aumento di 26 milioni di euro +3% (+10% su base omogenea) e gli investimenti operativi a 117 milioni di euro.