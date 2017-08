Atlantia: utile semestrale sale a 518 mln di euro

Daniela La Cava 4 agosto 2017 - 17:01

MILANO (Finanza.com)

Il gruppo Atlantia ha archiviato il primo semestre del 2017 con un utile di pertinenza del gruppo in rialzo del 25% a 518 milioni di euro, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) pari a 1.728 milioni di euro, in aumento del 10%. Lo si apprende in un comunicato diffuso dalla società guidata da Giovanni Castellucci. Nel semestre in esame gli investimenti operativi del gruppo Atlantia sono stati pari a 478 milioni di euro, mentre l'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2017 è ammontato a 11.421 milioni di euro, con una diminuzione di 256 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016.