Atlantia: utile a 176 mln (+7%) nel primo trimestre, +9% l'ebitda

Titta Ferraro 12 maggio 2017 - 16:47

MILANO (Finanza.com)

Profitti in aumento per Atlantia. Il gruppo che controlla Autostrade per l'Italia ha archiviato il primo trimestre 2017 con un utile di pertinenza di 176 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno (+10% su base omogenea). L'Ebitda è salito del 9% a 785 milioni (+8% su base omogenea). Gli investimenti operativi sono stabili nel primo trimestre 2017 e complessivamente pari a 247 milioni di euro nel primo trimestre 2017. Il cash flow operativo del primo trimestre 2017 è di 518 milioni di euro, in aumento del 5% (+10% su base omogenea). L'indebitamento finanziario netto ammonta a 11.351 milioni di euro con una diminuzione di 326 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016.