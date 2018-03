Atlantia: utile 2017 in rialzo a 1,17 mld di euro, dividendo sale a 1,22 euro

Daniela La Cava 2 marzo 2018 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

Atlantia ha chiuso il 2017 con ricavi operativi pari a quasi 6 miliardi di euro (5,973 miliardi per l'esattezza), in crescita del 9% rispetto ai 5,48 miliardi registrati nel 2016. Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 3,664 miliardi (+8%), mentre il risultato operativo (Ebit) è cresciuto dell'11% a 2,58 miliardi. L’utile dell’esercizio di pertinenza del Gruppo è salito a 1,17 miliardi, in crescita del 6% su base omogenea.Il consiglio di amministrazione di Atlantia ha proposto all'assemblea dei soci un dividendo di 1,22 euro per azione (+26% rispetto al 0,970 2016), con la distribuzione a maggio 2018 di un saldo dividendo di 0,65 euro per azione che si aggiunge all'acconto di 0,57 euro per azione corrisposto nel 2017.Per quanto riguarda le prospettive la società ha dichiarato: "Le previsioni per l’esercizio 2018 lasciano prefigurare un miglioramento della redditività del gruppo".