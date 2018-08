Atlantia: profitti in crescita, aumento il traffico autostradale

Alessandra Caparello 3 agosto 2018 - 17:17

MILANO (Finanza.com)

Cresce l’utile netto del gruppo Atlantia nel primo semestre dell’anno arrivando a toccare i 531 milioni di euro. Cresce anche il margine operativo lordo (Ebitda) pari a 1,743 miliardi (+0,4% e +3% su base omogenea) e ricavi operativi pari a 2,9 miliardi (+3%)."I principali indicatori economico-gestionali del gruppo in Italia e all'estero lasciano prevedere una positiva evoluzione della redditività per l'intero esercizio 2018", così la società in una nota in cui ha diffuso anche i dati di traffico autostradale nel primo semestre, in crescita dello 0,6% così in crescita anche il numero dei passeggeri di Aeroporti di Roma (+3,9%).