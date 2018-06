Anticimex Italia: ricavi 2017 a quota 28 milioni (+8%)

Titta Ferraro 11 giugno 2018 - 12:36

Anticimex, azienda internazionale specializzata nel Pest Management e nei servizi di igiene ambientale, ha riportato in Italia ricavi per 28 mln di euro, in crescita dell'8% rispetto al 2017; il margine operativo lordo è cresciuto del +20% a circa 3,4 mln di euro. Tra i settori più performanti si evidenziano quelli Alimentare (+11% di ricavi sul 2016) e Ho.Re.Ca (+7%); al raggiungimento dei risultati positivi hanno contribuito anche la migliore produttività ottenuta dalla digitalizzazione di alcuni processi.“I risultati positivi del 2017 sono la testimonianza che la strada intrapresa da Anticimex Italia e dal Gruppo in questi anni sia quella corretta - dichiara Luca Micolitti, Amministratore Delegato Anticimex Italia – Gli investimenti in innovazione e tecnologia e la strategia di espansione hanno permesso non solo di rafforzare la nostra presenza in settori strategici come quello alimentare, ma di porre le basi per guardare a nuove aree di sviluppo in cui i nostri servizi possono rappresentare un valore per le imprese e i cittadini.”“Anche i risultati dei primi mesi del 2018 proseguono con il segno positivo, un’indicazione importante che ci fa guardare con ottimismo alla chiusura dell’anno in corso – conclude Luca Micolitti –. Il driver di crescita sarà sempre più l’innovazione tecnologica, che impatterà sia sui servizi offerti alle aziende e ai consumatori sia sui processi interni migliorandone la produttività”.