Anima: nel I trimestre raccolta netta negativa per 0,1 miliardi, ma record masse gestite

Valeria Panigada 9 maggio 2019 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Anima ha evidenziato nel primo trimestre dell'anno una raccolta netta negativa per circa 0,1 miliardi di euro. Tuttavia, il totale delle masse gestite è il più alto mai raggiunto dal gruppo, a circa 177,7 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 93,8 miliardi dell'anno prima."Solo la raccolta rimane al momento debole, significativamente condizionata da un atteggiamento del retail ancora molto cauto nonostante l’ottimo rendimento dei portafogli da inizio anno - ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima Holding - Confidiamo comunque in un miglioramento anche di questo indicatore, sia sul segmento retail che su quello istituzionale con particolare riferimento alla componente assicurativa”.Per quanto riguarda le grandezze economiche, le commissioni nette di gestione hanno raggiunto i 70,1 milioni di euro (-1%). L’utile netto normalizzato è stato di 38,2 milioni, circa -20% sui 47,7 milioni di euro del corrispondente periodo del 2018.