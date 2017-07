Anima: nel I semestre utili +4%, ricavi in calo del 3%. Raccolta positiva per 1,7 mld

Valeria Panigada 28 luglio 2017 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Anima ha registrato nel primo semestre dell'anno ricavi pari a 119,3 milioni di euro, in calo del 3% per effetto di minori commissioni nette, mentre l'utile netto è salito del 4% a 60 milioni. La raccolta netta è stata positiva per circa 1,7 miliardi di euro, portando il totale delle masse gestite a fine giugno oltre i 75 miliardi. “Nel secondo trimestre abbiamo assistito al rafforzamento del trend positivo della raccolta netta, grazie soprattutto alla rivitalizzazione del segmento retail bancario; a questo dato hanno certamente contribuito in maniera importante i nuovi prodotti Pir, il cui collocamento è iniziato nella seconda metà di aprile", ha commentato Marco Carreri, amministratore delegato di Anima. La posizione finanziaria netta risulta positiva per 207,7 milioni di euro, contro i 192,9 milioni a fine dell’esercizio 2016.