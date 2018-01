Amplifon firma l’accordo preventivo sul Patent Box

Luca Fiore 31 gennaio 2018 - 18:20

MILANO (Finanza.com)

Amplifon ha emesso una nota per annunciare di aver siglato con l’Agenzia delle Entrate l’accordo che definisce metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito di impresa dei beni immateriali, nel caso di Amplifon il marchio di impresa, ai fini del c.d. Patent Box, con riferimento agli anni di imposta 2015-2019.“Il reddito agevolato, ovvero riconducile all’utilizzo del marchio d’impresa, è risultato nel triennio 2015- 2017 pari a circa il 40% del risultato operativo della Amplifon S.p.A, determinando per il triennio un beneficio fiscale stimato in circa complessivi 6 milioni di euro”. Tale beneficio verrà contabilizzato nel bilancio 2017 a riduzione delle imposte di conto economico.Il Patent Box rappresenta il regime di tassazione agevolata a beneficio delle imprese che producono redditi attraverso l’utilizzo diretto ed indiretto di opere dell’ingegno, di brevetti, di marchi, di disegni di modelli ed altre attività immateriali.