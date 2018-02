Aim Italia: Notorious Pictures, ricavi preliminari 2017 in calo a 18,2 mln di euro

Daniela La Cava 5 febbraio 2018 - 14:24

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Notorious Pictures, società quotata sul mercato Aim Italia, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media), ha esaminato i risultati preliminari relativi all’esercizio 2017, non ancora sottoposti alle verifiche e valutazioni da parte della società di revisione. Nel dettaglio, la società ha visto i ricavi scendere a quota 18,2 milioni di euro rispetto ai 23 milioni al 31 dicembre 2016, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 6,1 milioni, leggermente in diminuzione rispetto a 6,6 milioni registrati nel 2016. La posizione finanziaria netta attiva (cassa netta) è pari a 6,2 milioni in significativo miglioramento rispetto al 30 giugno 2017, pari a 3,3 milioni di euro."Nel 2018 saranno formalizzati nuovi contratti, già in pipeline, per la produzione esecutiva con conseguenti effetti positivi sui ricavi di Notorious Pictures - ha dichiarato Guglielmo Marchetti, presidente e amministratore delegato di Notorious Pictures -. La società ha confermato la propria capacità di realizzare utili, di generare un consistente flusso netto di cassa e di investire sui progetti che pongono le basi per il futuro sviluppo. Queste qualità e la confermata solidità patrimoniale e finanziaria dell’azienda ci consentono di guardare con fiducia al futuro.”