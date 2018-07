Aeffe sale del 3% in Borsa, sponda da semestrale in forte crescita

Daniela La Cava 27 luglio 2018 - 12:28

MILANO (Finanza.com)

Semestrale in crescita per Aeffe. La società del lusso di San Giovanni in Marignano ha archiviato i primi sei mesi dell'anno con utile netto di gruppo pari a 8,3 milioni di euro rispetto ai profitti di 4,6 milioni dei primi sei mesi del 2017 (+79% a/a), mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è salito del 35% a 21 milioni. I ricavi consolidati si sono attestati a 171,1 milioni contro i 150 milioni del primo semestre 2017, mostrando un incremento del 15% a cambi costanti.“Valutiamo molto positivamente i risultati del primo semestre e siamo soddisfatti del continuo trend di crescita dei nostri brand di proprietà, soprattutto in un contesto macroeconomico caratterizzato da volatilità ed elevata competitività", commenta Massimo Ferretti, presidente esecutivo di Aeffe, sottolineando che "la strategia di sviluppo e di investimenti di lungo termine si riconferma efficace e sostenibile, sia in termini di crescita delle vendite sia della progressione più che proporzionale della redditività"."Siamo quindi ottimisti per il 2018 e, alla luce della raccolta ordini delle pre-collezioni della stagione PE 2019, siamo fiduciosi anche per l’anno futuro", afferma Ferretti.A Piazza Affari il titolo Aeffe è in accelerazione, mostrando ora un rialzo di oltre il 3% a 2,955 euro.