Aeffe: balzo per l’utile del Q1, indicazioni positive dalle collezioni Autunno/Inverno. Rally del titolo

11 maggio 2017

MILANO (Finanza.com)

Il primo trimestre di Aeffe si è chiuso con un utile netto di 8,1 milioni, dall’utile di 5,8 milioni del primo trimestre 2016 (+41%) e ricavi consolidati per 79,6 milioni, rispetto ai 76,2 milioni di un anno prima (+4,4% a cambi correnti, +4,1% a cambi costanti).



L’indebitamento finanziario netto è sceso a 64,4 milioni, contro gli 87,2 milioni del 31 marzo 2016.



“La campagna vendite per le collezioni del prossimo Autunno/Inverno si è conclusa con un incremento del 13,1%, garantendo visibilità sulle buone prospettive dell’esercizio in corso”, ha commentato Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe.



Sul listino di Piazza Affari il titolo AEF segna un balzo del 6,27% portandosi a 1,53 euro.