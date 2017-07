Aeffe: Ebitda in crescita a due cifre al 30 giugno, rally del titolo

Luca Fiore 27 luglio 2017 - 12:06

MILANO (Finanza.com)

Il resoconto intermedio di gestione al 30 giugno 2017 di Aeffe si è chiuso con ricavi consolidati per 150 milioni di euro, dai 137,8 milioni del primo semestre 2016 (+8,8%), e un Ebitda passato da 12,2 a 15,5 milioni (+26,7%). Balzo dell’utile netto, in aumento a 4,6 milioni (da 1,5).“Per l’esercizio in corso ci poniamo l’obiettivo di confermare il trend di crescita delle vendite e la progressione più che proporzionale della redditività”, ha commentato Massimo Ferretti, Presidente Esecutivo di Aeffe.A 1,85 euro, il titolo AEF a Piazza Affari segna un incremento del 7,5% rispetto al dato precedente.