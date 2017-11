Aedes, ricavi in crescita ma utili in forte calo nei primi nove mesi 2017

Alessandro Piu 8 novembre 2017 - 18:18

MILANO (Finanza.com)

Neiprimi nove mesi del 2017 Aedes siiq ha registrato ricavi in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a 15,2 milioni di euro. Il margine operativo lordo si è attestato a 1,3 milioni in calo da 1,7 a causa di maggiori costi legati alla crescita del portafoglio immobiliare. L'utile si è ridotto a 2,4 milioni di euro dai 22,7 dell'esercizio precedente per minori rivalutazioni a fair value. La società ha un indebitamento finanziario netto di 193,2 milioni di euro in aumento di 42,6 milioni di euro per finanziare l'acquisizione di portafogli immobiliari. Nel terzo trimestre 2017 i ricavi si sono attestati a 5,9 milioni di euro in crescita di 300.000 euro rispetto al terzo trimestre 2016 mentre il risultato di competenza del gruppo registra una perdita di 0,8 milioni di euro rispetto all'utile di 5,5 milioni di euro registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. A Piazza Affari il titolo Aedes chiuso le contrattazioni a 0,5135 euro con un calo del 4,73%