A2a: ricavi e utile decisamente oltre le attese nel primo trimestre

10 maggio 2017 - 15:04

Il gruppo A2a ha riportato conti trimestrali superiori alle attese di mercato con il titolo scattato in testa al Ftse Mib con un balzo di oltre il 5% a 1,49 euro. L’utility lombarda ha riportato ricavi pari a 1,69 miliardi di euro, in aumento del 31% rispetto al dato di un anno; l’utile netto è salito a 179 milioni di euro (+13,3%). Entrambi i dati sono superiori alle attese di consensus che erano ferme a 1,415 miliardi di euro per i ricavi e 126,2 mln per l'utile. L'ebitda è stato pari a 403 milioni (+28,3%) e l'ebit di 285 milioni (+45,4%).