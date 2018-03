A2A: ricavi in crescita a due cifre nel 2017, +17,5% per il dividendo

Luca Fiore 20 marzo 2018 - 11:44

MILANO (Finanza.com)

Accelerazione rialzista per il titolo A2A, in rialzo dell’1,3% a 1,51 euro a seguito della pubblicazione dei conti 2017. L’utility ha chiuso l’esercizio 2017 con ricavi per 5,91 miliardi di euro, in aumento di 817 milioni di euro rispetto all’anno precedente (+16,0%), e un utile netto di 293 milioni (232 milioni nel 2016 restated).Il margine operativo lordo si è attestato a 1.211 milioni, in diminuzione di 20 milioni rispetto al 2016 (-1,6%), di cui -57 milioni di euro derivante dal deconsolidamento di EPCG dal 1° luglio 2017. A fine esercizio, la posizione finanziaria netta si attestava a 3.226 milioni (3.136 milioni 12 mesi prima).All’Assemblea sarà proposta la distribuzione di un dividendo di 0,0578 euro per azione, in crescita del 17,5% rispetto all’esercizio precedente.