A2A: nel I semestre utile in calo per svalutazione in Epcg, Ebitda +6%

Valeria Panigada 31 luglio 2017 - 14:42

MILANO (Finanza.com)

A2Aha chiuso il primo semestre dell'anno un utile netto di pertinenza di 97 milioni di euro, in calo del 38% rispetto al corrispondente periodo del 2016. A pesare sul risultato la svalutazione dell’intera quota detenuta nella società montenegrina Epcg (41,75%) per 95 milioni di euro. Il margine operativo lordo (Ebitda), pari a 649 milioni, è salito del 5,7% e i ricavi sono risultati pari a 2.918 milioni, in aumento del 25,6%. Per l'intero anno A2A ha confermato le sue previsioni con un Ebitda compreso tra 1.165 e 1.185 milioni.