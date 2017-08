Intesa Sanpaolo: utile sopra le stime nel secondo trimestre

Luca Fiore 1 agosto 2017 - 13:16

MILANO (Finanza.com)

Intesa Sanpaolo ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto contabile di 4.337 milioni di euro, comprensivo del contributo pubblico di 3,5 miliardi di euro a compensazione degli impatti sui coefficienti patrimoniali derivanti dall’acquisto di attività e passività di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca.Al netto di questo contributo, il dato si è attestato a 837 milioni, contro i 901 milioni del primo trimestre e di un anno prima. Gli analisti avevano stimato una contrazione più consistente a 674,8 milioni.Il conto economico consolidato registra proventi operativi netti pari a 4.348 milioni, in aumento del 3,3% rispetto ai 4.209 milioni del primo trimestre 2017 e in diminuzione del 2,6% rispetto ai 4.464 milioni del secondo trimestre 2016. In questo caso gli analisti avevano stimato 4.316 milioni.Al momento il titolo ISP segna un rosso di mezzo punto percentuale a 2,9 euro (-0,48%).