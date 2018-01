Emak: +7,8% per il fatturato 2017, titolo poco mosso

Luca Fiore 31 gennaio 2018 - 11:22

MILANO (Finanza.com)

Sulla base dei dati preliminari consolidati, il fatturato 2017 di Emak si è attestato a 422,2 milioni, +7,8% rispetto ai 391,9 milioni dell’esercizio 2016. La variazione di area di consolidamento ha contribuito per 29,7 milioni.Nel 2017 le vendite del settore Outdoor Power Equipment sono risultate in calo del 4,8% rispetto all’anno precedente. “Il risultato –riporta la nota della società - è stato influenzato negativamente dalla scarsità di precipitazioni in gran parte dell’Europa, con riduzione dell’attività vegetativa delle piante e, di conseguenza, della domanda di macchine e attrezzature per la manutenzione del verde”.Il settore Pompe e High Pressure Water Jetting è cresciuto del 34,8%, ”grazie ad un incremento del 5,9% a livello organico ed all’apporto derivante dall’ingresso nell’area di consolidamento del Gruppo Lavorwash avvenuto nel secondo semestre” mentre le vendite del settore Componenti e Accessori hanno segnato un +2,8%.Il titolo a Piazza Affari non fa segnare variazioni di rilievo e passa di mano a 1,54 euro, +0,13%.