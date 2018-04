Aspettando il dow 10 aprile 2018 - 12:55

MILANO (Finanza.com) I futures sugli indici statunitensi mostrano un deciso rialzo, anticipando un avvio di seduta positivo per Wall Street. A circa due ore e mezza dall'opening bell il contratto sul Dow Jones e quello sull'S&P500 salgono entrambi dell'1,10%, e il future sul Nasdaq avanza dell'1,50%. Ieri la Borsa americana ha chiuso in moderato rialzo, rallentando sul finale dopo l'indiscrezione del New York Times su una perquisizione dell'Fbi nell'ufficio di Michael Cohen, avvocato personale del presidente Donald Trump.



Ma i mercati finanziari oggi stanno beneficiando dello smorzarsi delle tensioni sul fronte dazi commerciali dopo le parole di Xi Jinping. Il presidente cinese intende aprire ulteriormente la Cina al mondo, espandendo le importazioni di beni da altri paesi; tra le misure contemplate, anche quella di abbassare i dazi sulle importazioni di auto e di aprire il settore alle proprietà straniere. Segnali positivi in questo senso sono giunti anche dal ministro messicano che ha assegnato una probabilità dell’80% al raggiungimento di un accordo sul Nafta. Intanto il presidente della Fed di Dallas, Kaplan, ha dichiarato che la disputa tra Cina e Stati Uniti non si risolverà presto, esprimendo preoccupazione sui potenziali effetti se la disputa dovesse prolungarsi a lungo tempo.



Nuovi dettagli potrebbero giungere anche sul tema Russia. Dopo le sanzioni varate dall’amministrazione Trump che ha esteso l’embargo anche ad alcune aziende russe (come Rusal, il produttore di alluminio) si è scatenato il sell-off su tutti i titoli russi che hanno portato ad un vero e proprio crollo dell’indice azionario (Micex).

Oggi dal fronte macro sono attese le scorte all'ingrosso Usa. Tra gli eventi della giornata si segnala anche la testimonianza a Washington del ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, sullo scandalo Cambridge Analytica.